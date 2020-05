'SER': Diego Costa enfrentará uma pena de seis meses de prisão

Novo escândalo fiscal à vista no futebol espanhol. Segundo o 'Cadena SER', Diego Costa será condenado pelo Ministério Público a cumprir uma sentença de seis meses de prisão. Ele seria acusado de fraude fiscal.

O hispano-brasileiro, que estava focado no retorno do futebol, deve esperar, porque as notícias sobre sua acusação de ter fraudado um milhão de euros apareceram há um ano.

O juiz o acusou, segundo o 'AS', de ter recebido em 2014 quase 1.400.000 euros por seus direitos de imagem por meio de terceiros.

Agora, o Ministério Público teria feito o pedido da sentença, e isso congelaria os planos do atacante rojiblanco.

Ele pede seis meses de prisão e uma multa de pouco mais de meio milhão de euros.

O Tribunal Provincial de Madri já marcou o julgamento por esta causa para a próxima quinta-feira.