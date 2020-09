'SER': Real Madrid confirma empréstimo de Bale ao Tottenham

Depois de mais de um ano na rampa de saída e sendo um verdadeiro problema para Zinedine Zidane, Gareth Bale parece finalmente ter as horas contadas em um Real Madrid que já encontrou um destino para o jogador de futebol galês.

E é que segundo o 'El Larguero' da 'Cadena SER', a equipe do Santiago Bernabéu já teria fechado totalmente o acordo com o Tottenham Hotspur para a transferência de Bale para a temporada 2020-21.

Segundo informações dos referidos meios de comunicação, Gareth vai partir nas próximas horas a Inglaterra para que a equipe dirigida por José Mourinho oficialize o regresso de um 'Expresso de Cardiff' que foi revelado na equipa londrina no passado. década.

Segundo o 'Cadena SER', o Tottenham assumirá 50% do atual salário do jogador galês, o que representará um alívio a nível económico para um Real Madrid que não teve sorte com a atuação do internacional pelo País de Gales.

Assim, no final, a equipe da Premier League poderia se safar e não pagar nada (salário à parte) pelo empréstimo do jogador, já que inicialmente a equipe de Londres poderia pagar uma pequena quantia (perto de dez milhões) pelo jogador de futebol.

Desta forma, quando tudo se oficializar, Bale deixará (pelo menos temporariamente) a equipa da Concha Espina após sete temporadas nas quais, apesar das lesões e polémicas, conseguiu marcar 105 gols, dar 60 assistências e conquistar, entre outras coisas, quatro Champions League.