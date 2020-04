"Serei muito claro: não faço doação; faço o que quero e como quero"

Emmanuel Adebayor sempre teve uma personalidade difícil. Caso alguém não conhecesse, no meio da pandemia do COVID-19, ele deixou claro novamente com algumas declarações bastante controversas em seu país. “Para aqueles que dizem que eu não doo, deixe-me ser muito claro, eu não doo. É muito simples. Faço o que quero e como quero. Mais tarde, haverá pessoas que me criticarão pelo fato de eu não fazer uma doação a Lomé".

As declarações do atual jogador de futebol do Olimpia não ficaram indiferentes, e não é por menos. O jogador está confinado em Lomé, Togo, e lá ele está continuamente sendo objeto de discórdia por suas ações e palavras.

“Alguns acham que fui eu quem introduziu o vírus em Lomé. É muito lamentável, mas este país é assim. Eles podem me comparar com Drogba, eles podem me comparar com Eto'o, mas infelizmente não sou eles. Sou Emmanuel Sheyi Adebayor e sempre farei o que quiser", disse um adebayor que não está despertando muita simpatia no retorno temporário às suas raízes.

O atacante esbelto deu um 'perdido' no Paraguai para ir ver sua família no Togo, algo que foi uma odisseia depois de fazer uma escala dupla na França e Benin.