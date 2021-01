"Sergio Ramos acabará renovando"

Os dias vão passando e os rumores sobre a renovação de Sergio Ramos continuam. Nem o clube, nem o jogador anunciam a chegada a um acordo e o zagueiro já poderia deixar a entidade.

Jorge Valdano analisou a particular situação no programa 'El Transistor' de 'Onda Cero' e se mostrou convencido de que não se repetirá o que aconteceu com Cristiano Ronaldo em 2018.

"Acabará renovando com o Real Madrid. Seria um erro por ambas as partes que não fosse assim. Aconteceu o mesmo com Cristiano. O Real Madrid ficou sem Champions e Cristiano sem a Bola de Ouro", explicou o argentino.

Além disso, o comentarista livrou Zidane de certa responsabilidade pelo tropeço contra o Osasuna: "Cada vez mais fazemos os treinadores responsáveis por mais coisas".