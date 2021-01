Sergio Ramos continua sua recuperação visando retorno ao time

Nas primeiras atividades da semana do Real Madrid, Sergio Ramos treinou sozinho em campo durante os trabalhos da equipe, que se prepara pensando no jogo de sábado contra o Levante.

O capitão, que pode ter seu retorno confirmando para o duelo, é desfaque desde o jogo contra o Athletic pela Supercopa, quando deixou o gramado com incômodo em um dos joelhos.

Enquanto o elenco trabalhava reunido e Ramos fazia exercícios específicos para retomar as condições ideais, Rodrygo e Valverde também continuaram seus respectivos processos de recuperação de lesões musculares.

Imprescindível para Zidane, com 20 titularidades seguidas, Lucas Vázquez também não trabalhou com o restante do grupo, mas não teve motivo informado pelo clube.

O jogo do fim de semana pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Alfredo di Stéfano, está marcado para as 12h15 (horário de Brasília) / 15h15 (hora portuguesa).

Com 40 pontos, o Real Madrid é o segundo colocado e vê o Atlético de Madrid liderar com 47 pontos mesmo tendo um jogo atrasado. O Levante é o 12º da tabela e soma 23 pontos.