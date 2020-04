"Seria um sonho voltar ao Porto"

Atualmente na China, jogando pelo Shanghai SIPG, Hulk guarda boas lembranças do seu tempo em Portugal, onde atuou durante quase cinco anos antes de ser transferido a Zenit.

"Fiz grandes amizades, fui acarinhado e o desejo passa sempre por voltar, de matar saudades e reviver momentos que ficam marcados. Como já disse várias vezes, o FC Porto mora no meu coração. Seria um sonho voltar e uma grande felicidade. Entrei pela porta da frente e sai pela porta da frente tanto no FC Porto como no Zenit", declarou o atacante.

Os valores de suas transferências também foram assunto: "Falavam do valor alto que o FC Porto tinha investido e quatro anos depois vou para o Zenit por um valor recorde. Na Rússia voltaram a dizer que investiram um valor alto e quatro anos depois venderam-me para a China quase pelo mesmo valor. Mostra que estive sempre em um nível alto. Na China fui o capitão a erguer o primeiro troféu de campeão do Shanghai".

Hulk também destacou o papel de Jesualdo Ferreira, hoje no Santos: "Os repórteres colocavam muita pressão no Jesualdo, mas ele me ajudou bastante. 'O Hulk jogava no Japão, as dimensões dos campos são as iguais, as bolas são as mesmas, portanto, só depende dele' dizia Jesualdo. Ele me ajudou muito, assim como o presidente e toda a estrutura do clube. Eu me sentia mesmo em casa. É um clube que levo no coação. É gratificante tornar-me um ídolo num país fora do meu", lembrou.

O jogador nascido na Paraíba fez ainda uma pequena provocação aos torcedores do Benfica: "Sinto saudades do povo, da forma como as pessoas me trataram. O meu pai também foi sempre bem-recebido por todos, é apaixonado pela cidade do Porto. Mesmo em Portugal em si, eu fui muito-bem-recebido, inclusive em Lisboa, mas menos na Luz".