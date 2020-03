Setién e Abidal mudam o futuro de Dembélé

Quique Setién e Eric Abidal, segundo informações do diário 'Sport', querem a permanência de Ousmane Dembélé no elenco na próxima temporada. Acreditam que por juventude e potencial, Dembélé ainda pode dar muito ao Barcelona. O treinador já apostava no francês antes mesmo dele se machucar novamente.

As três temporadas irregulares do atacante levaram a paciência do clube ao máximo. Pode ser que essa seja a última oportunidade de Dembélé, que seguirá lesionado até agosto. Salvo algum contratempo, poderá jogar na próxima temporada.

A informação do 'Sport' revela que o Barcelona já sabe porque o jogador se lesiona frequentemente. Os motivos: ainda não terminou o desenvolvimento muscular e ósseo e os planos de treinamento seguidos até agora.

O Barcelona pensava em um empréstimo como o de Coutinho, caso não encontrasse um bom comprador, mas Setién conta com o atacante francês.

Aos 22 anos, Dembélé terminará a temporada com nove jogos disputados, apenas cinco deles como titular.