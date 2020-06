Setién, no olho do furacão

As águas são agitadas no Camp Nou. O Barça, que tinha a vitória no bolso contra o Celta, perdeu dois pontos vitais na luta pela LaLiga.

O Real Madrid pode abrir dois pontos de vantagem e isso levou os jogadores a começar a duvidar de Setién.

Basta ver o recedinho de Suárez para o treinador ao final do jogo: "O que está acontecendo? É para isso que servem os treinadores"

Uma mensagem que o técnico certamente terá anotado. O uruguaio, que marcou duas vezes, ficou bastante chateado porque viu, após sua saída, o empate do Celta.

Da mesma forma, o charrúa também mostrou irritação com a série ruim do time fora de casa. A equipe catalã somou apenas 23 pontos em 48 possíveis (com dois treinadores) jogando como visitante, um fato devastador.

Depois de toda a confusão com Arthur, Setién se vê com um problema no vestiário que ele terá que resolver para encarar a luta final pelo campeonato.

Se ele não recuperar a confiança da equipe, sua permanência no Barça para a próxima temporada será complicada. O cantábrico, com contrato até 2022, tem muito trabalho pela frente.