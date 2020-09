Sevilla confirma oferta do City por zagueiro

O Manchester City fez uma oferta ao Sevilla para tentar levar Jules Koundé à Premier League nesta janela de transferências.

O zagueiro francês se encaixa no perfil desejado pelo técnico Pep Guardiola e foi alvo de uma investida inglesa junto à diretoria espanhola, como o próprio Ramón Rodríguez 'Mochi' afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira, às vésperas da decisão da Supercopa da Europa contra o Bayern de Munique.

O dirigente do Sevilla confirmou que foi recusada a proposta do City para tentar contratar o jogador de 21 anos. O valor oferecido foi de 60 milhões de euros, 2,5 vezes mais do que o que foi pago para buscá-lo junto ao Bordeaux, seu time de formação.

No entanto, Monchi reafirma a postura do clube de manter a qualidade do elenco para buscar resultados esportivos ambiciosos. Ele destacou o "modelo de gestão usado há 20 anos que trouxe 20 finais e dez títulos", e garantiu que a diretoria aceita conversar, mas deixou claro que apenas valores ainda maiores poderão tirar o zagueiro do clube.

Koundé foi levado ao Sevilla na temporada 2019-20 e, desde então, disputou 40 partidas, nas quais foi titular 36 vezes, marcou dois gols e deu uma assistência.