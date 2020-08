Com gol de bicicleta, Sevilla é hexacampeão da Liga Europa

O Sevilla conseguiu bater de frente com a invicta Inter, começou perdendo e jogo, mas conseguiu correr atrás e garantiu a taça da Liga Europa.

O jogo começou bastante bom para os de Conte, porque já aos dois minutos, Lukaku já sofria um pênalti. E foi provocado por Diego Carlos, o brasileiro que havia feito pênalti nas quartas e na semifinal.

Lukaku bateu bem e conseguiu colocar a equipe italiana à frente no placar.

Não deu nem tempo de terminar de comemorar e, apenas seis minutos depois, o Sevilla empatou. Navas cruzou à meia-altura no 1º pau e De Jong apareceu na entrada da pequena área para jogar uma bola venenosa de cabeça para o fundo do gol.

O Sevilla começou ligeiramente melhor, com posse de bola praticamente igualada, mas com mais chutes a gol. Ocampos tentou fazer o seu em alguns lances da intermediária, a Inter respondia com D'Ambrosio, mas não foi o suficiente para evitar o gol da virada da equipe de Lopetegui. De Jong cabeceou na entrada da pequena área e fez um belo gol de cobertura no ângulo. Um doblete na final da Liga Europa para colocar respeito.

E a Inter não se deixou abater e respondeu na mesma moeda. O gol de empate veio de cabeça. Godín subiu na pequena área e jogou de cabeça para o fundo do gol.

Quatro gols em 35 minutos. Um 1º tempo digno de uma final que chega ao fim com um expressivo empate no placar.

A segunda metade começou em ritmo mais lento, com muitas faltas no meio-campo e poucas chances de ataque até 0s 51 minutos, quando D'Ambrosio cruzou na área e a bola sobrou redonda paga Gagliardini encher o pé... mas a bola explodiu em Diego Carlos.

Aos 64 minutos, Lukaku perdeu uma chance incrível de gol. O belga recebeu na frente, ficou mano a mano com o goleiro e não conseguiu tocar para tirar de Bono. O goleiro defendeu com os pés.

Dez minutos depois, veio o gol do título, um golaço... que não era para ser gol. Em falta cobrada na área, a bola sobrou para Diego Carlos fazer um golaço de bicicleta. A bola, porém, iria para fora, mas Lukaku colocou o pé na bola e acabou dando o gol para a equipe de Lopetegui.

Até o fim do jogo, a Inter não conseguiu reagir e viu o Sevilla conquistar seu sexto título da Liga Europa em uma impressionante campanha do técnico Lopetegui.