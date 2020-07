"Simeone é o melhor treinador que já tive"

Por seis temporadas, Moreira pertenceu ao Atlético de Madrid, mas nunca teve lugar na primeira equipe. Estava acumulando empréstimos até que finalmente terminou no Belenenses de Portugal.

Nem um minuto ele jogou com a camisa do Atlético, mas mantém as boas lembranças e o quanto Cholo o ensinou. "Ele é o melhor treinador que já tive na hora de preparar os jogos, se falamossobre o que significa entender o que a outra equipe fará", disse ele ao 'Maisfutebol'.

Ele lembrou como trabalhava no Atlético quando fazia parte da equipe: "Toda semana havia pelo menos uma sessão de treinamento em que focávamos em questões táticas, dependendo do adversário, e como evitávamos seus ataques e seus gols. Esse é sempre seu grande objetivo: não sofrer".

"Para Simeone, existem duas dimensões intrinsecamente ligadas: tática e psicológica. O que você vê são onze jogadores, uma bola e um objetivo: vencer. Ele tem que gostar? É algo que não lhe interessa. Se o time estiver jogando contra o Levante em em casa e vencer apenas por 1 a 0, o resto não importa. É assim que Simeone vê o futebol", analisou André Moreira.

Por fim, lembrou-se de como era quando chegou à equipe rojiblanca. "Cheguei o ano em que eles foram os campeões da LaLiga, em 2014. Tudo correu rapidamente. Voltei a Portugal após o campeonato europeu e alguns dias depois estava viajando a Madri para assinar o contrato. Naquela época, os escritórios estavam em Vicente Calderón... Eu fui do Estádio do Passal, que podia acomodar cerca de 2.000 pessoas, para um estádio com capacidade para 60.000. Mesmo quando estava vazio, era uma sensação incrível", concluiu.