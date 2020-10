Thibaut Courtois, Kun Agüero, Sergio Reguilón... há muitos jogadores de futebol que compartilham seu amor por videogames através da Twitch, a plataforma de streaming. Para os mais confusos, a Twitch é uma plataforma na qual os usuários transmitem conteúdos que vão desde uma simples conversa entre o 'streamer' e seu público, até conteúdos como gameplays, culinária, artesanato, música etc. Alguns exemplos em português são o canal Aqualua (para quem gosta de pinturas em aquarela), Inception7 (com jogos como Don't Starve Together e Among Us) e Ffinha (com transmissão de jogos alternativos). Entre eles também está Neymar Jr.

O atacante do Paris Saint-Germain tem mais de 600.000 seguidores em seu perfil, onde costuma jogar Counter Strike: Global Offensive, PUBG e Among Us. Em sua última transmissão, o brasileiro se mostrou nostálgico ao lembrar de sua passagem pelo futebol brasileiro. Especialmente pelo Santos, clube onde se formou e que atualmente enfrenta uma situação nada fácil economicamente.

"Joguei no Santos e demos muitas alegrias à torcida do Peixe. Sinto falta de jogar na Vila Belmiro, do clube, dos torcedores... Tudo", confessou Ney enquanto jogava uma partida de Counter-Strike