"Só se escuta ambulâncias e sinos quando alguém morre"

Uma das áreas mais afetadas pelo coronavírus em todo o planeta é a região da Lombardia, na Itália. Lá está Bergamo, uma cidade perto de Milão, onde Atalanta joga.

Marten de Roon, um dos melhores jogadores dos últimos anos no clube de Bergamo, abriu e narrou sua vida cotidiana na cidade.

"Gostaria de publicar algo, pois estou recebendo muitas perguntas. Juntamente com a equipe, estamos em quarentena, o que significa que não podemos sair para a rua. Três jogadores do Valencia, a equipe com a qual jogamos, deram positivo para o COVID-19 e agora estamos em quarentena", começou um De Roon que não queria dar muita importância ao fato de ter ganhado: "Sim, eu sei, não é o momento... ".

"Nunca pensei que teria que enfrentar uma situação assim. Depois da partida contra o Valencia, ficamos felizes, mas apenas por uma hora, voltamos imediatamente a conversar sobre a situação em Bergamo e em todo o país", continuou ele em seu Instagram.

"No momento, tudo está muito ruim. As ruas estão vazias e você só consegue ouvir o barulho das ambulâncias e dos sinos. Eles tocam toda vez que alguém morre", disse ele severamente.

"O melhor ainda está por vir. A Itália é forte e desejo que todos tenham força nas próximas semanas", concluiu, dizendo que ainda têm que passar por momentos difíceis.