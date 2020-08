Solskjaer acredita que Romero será o titular contra o Sevilla

Na véspera contra a equipe andaluza, Ole-Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, lembrou as duas semifinais que perdeu em 2020. Primeiro, em janeiro, ele perdeu na EFL Cup contra o Manchester City; depois, no final de julho, perdeu outra vez numa semifinal, agora para o Chelsea na FA Cup.

Agora, ele não quer repetir uma derrota nas semifinais na Liga Europa contra o Sevilla: "Quando você chega a uma semifinal você sempre joga contra grandes times e tem que estar um passo a frente. Os melhores jogadores mostram isso nos grandes momentos. É muito difícil perder uma semifinal".

Para o Solskjaer, o Sevilla é uma equipa "muito boa" e "organizada" que pressiona a saída de bola "muito bem". Por isso, os seus jogadores têm de dar "um passo a frente" e ser criativos para sair da pressão e gerar os seus ataques.

"Esses tipos de partidas são decididos por detalhes como a bola parada", disse ele.

Além disso, ele falou sobre o papel no gol do argentino Sergio Romero e de David de Gea. Em sua opinião, o primeiro conquistou a titularidade de um dos melhores goleiros do mundo nos últimos dez anos como goleiro espanhol. "Isso diz muito sobre o profissionalismo de Sergio. Sempre que ele jogou, ele foi fantástico e tem jogado muito bem conosco", disse ele.

Ele também declarou que o United está muito "preparado" para enfrentar umas semifinais que querem "aproveitar", embora tenha reconhecido que apesar de estar feliz por ter chegado a essa rodada, não está satisfeito porque quer vencer.

"Acho que em qualquer jogo é importante começar bem. Nos preparamos para isso. Quando se joga contra uma equipe com tanta qualidade, se não tocar na bola desde o início pode ser difícil", afirmou.