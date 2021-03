Solskjaer admite que há conversas pela permanência de Cavani

Após a eliminação do Manchester United para o Leicester, o treinador Ole Gunnar Solskjaer concedeu entrevista e falou sobre o futuro de Cavani.

"Edinson (Cavani) é um grande atacante e analizaremos o que quer que decida. Temos conversas com ele. Queremos uma equipe competitiva e precisamos de alguém no ataque para marcar gols", disse o técnico.

Recentemente, rumores sobre a saída do uruguaio ganharam força com declarações polêmicas do pai do jogador, que destacou a vontade que seu filho tem de atuar com a camisa do Boca Juniors.

Diante das especulações, a imprensa britânica inclusive já aponta cinco possíveis substitutos para o centroavante de 34 anos. Cavani tem contrato com o United até 30 de junho deste ano e uma opção de renovação.