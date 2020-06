Solskjaer avisa De Gea: "Henderson será o número um do United"

David de Gea terá que demonstra uma evolução antes de Henderson voltar ao Manchester United. O inglês faz uma ótima temporada no Sheffield United e é alvo de elogios do técnico Ole Gunnar Solskjaer.

"Tanto faz quando acaba a temporada. O Sheffield United teve Dean no gol durante toda a campanha, então deve poder acabar a temporada com ele", iniciou dizendo o técnico do Manchester United.

Solskjaer elogiou as atuações do jogador emprestado: "Dean tomou decisões muito boas nos últimos anos e progrediu incrivelmente".

"Nã decidimous o que vamos fazer com Dean na próxima temporada. Este ano foi muito bom para ele. Teve atuações muito boas e demonstrou que será o número um da Inglaterra e do Manchester United em breve", concluiu o técnico, sendo claro sobre sua preferência para a posição hoje ocupada por De Gea.