Solskjaer poderá contar com Pogba e Rashford para a Premier

Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, confirmou nesta terça-feira que Paul Pogba e Marcus Rashford já estão recuperados de seus respectivos ferimentos e poderão participar da retomada da competição sem nenhum problema.

Pogba passou por uma cirurgia no pé em janeiro, enquanto Rashford sofreu uma lesão nas costas na FA Cup contra o Wolves. Embora se presumisse que eles perderiam o resto da temporada, a suspensão temporária da competição devido à pandemia de coronavírus permitiu que eles se recuperassem a tempo de jogar a reta final.

O próprio Solskjaer confirmou isso no site do clube: "Eles participaram do treinamento fazendo o mesmo trabalho que os outros. E tudo correu bem".

"Quando voltamos a jogar, parece que teremos todo o time em boas condições. Todos estão trabalhando muito, estão indo muito bem", disse o treinador do United.