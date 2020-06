Sommer, de uma defesa milagrosa a um erro grotesco

A vida de goleiro é complicada, passar do céu ao inferno é questão de minutos. Foi isso que aconteceu com Yann Sommer, goleirão do Mönchengladbach, na Allianz Arena.

O goleiro do 'Gladbach', que é um dos melhores da posição na Bundesliga, mostrou todo o seu talento para salvar a sua equipe. Aos 22 minutos Lucas Hernandez saiu na cara do goleiro, que cresceu pra cima do lateral e fez uma linda defesa!

O time visitante era melhor, mas Sommer passou do céu ao inferno em questão de minutos. O goleiro saiu jogando muito mal com os pés e deixou a bola na boa para Zirkzee só empurrar para as redes.

Para a sorte do goleiro, Pavard resolveu retribuir o presente e acabou marcando um gol contra, deixando o placar igual.