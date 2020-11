'BBC': Premier League quer público nos estádios a partir de 2 de dezembro

A Premier League está perto de ter estádios com público nas arquibancadas. Segundo informação de 'BBC', torcedores poderão voltar aos jogos a partir de 2 de dezembro.

Conforme a publicação do veículo da imprensa britânica, a oficialização da reabertura dos estádios depende da assinatura de Boris Johnson, primeiro ministro britânico, para que a medida seja levada a votação no parlamento.

A data escolhida coincide com o prazo final do segundo confinamento na Inglaterra. Para minimizar os riscos de contágio do coronavírus, serão determinadas regras rígidas.

'BBC' afirma que o máximo de torcedores permitidos por jogo será de 4 mil pessoas. Essa quantidade poderá ser reduzida conforme a situação da pandemia em cada cidade.

Os espectadores deverão ser distribuídos pelas arquibancadas de forma que mantenham o distanciamento seguro. Além disso, o uso da máscara será obrigatório.