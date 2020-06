'Sport': Barcelona recusou 100 milhões de euros por Ansu Fati

Aos 17 anos, Ansu Fati já desperta o interesse de várias equipes dispostas a investir pesado por ele. Segundo 'Sport', um clube tentou comprá-lo por 100 milhões de euros.

A informação não revela o time, mas afirma que o assunto foi motivo de uma reunião por vídeo nesta quinta-feira, quando membros da diretoria foram informados da oferta.

"Ansu Fati não está à venda, não há mais conversa", afirmou o presidente Bartomeu.

O Barcelona aposta forte na presença do atacante em seus planos. Ele terá um papel fundamental no projeto de longo prazo e nem propostas multimilionárias em tempos de crise parecem agradar.

Recentemente, foi especulado com um suposto interesse da Juventus no jovem, mas os catalães já avisaram que Ansu Fati não está no mercado.