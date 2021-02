Sporting vence mais uma e enxerga rivais pelo retrovisor

Único invicto da competição, cinco vitórias nos últimos cinco jogos, tem o artilheiro do torneio e possui dez pontos de vantagem para o segundo colocado.. essas são algumas marcas do Sporting de Ruben Amorim na Liga Portuguesa.

A última vítima do Leão foi o Paços Ferreira pela 19º rodada do campeonato, uma vitória tranquila por 2 a 0 com gols de João Mario e Palinha.

Após a vitória, em entrevista coletiva, Ruben Amorim afastou qualquer tipo de favoritismo: "Já disse isto várias vezes. A nossa convicção é que temos de ir jogo a jogo. Se depender só de um jogo, seremos candidatos. Até lá, não somos candidatos, mas sabemos o que temos vindo a fazer", disse.

O próximo desafio do Sporting é no sábado pela 20º rodada do Campeonato Português, quando recebe o Portimonense (11º) no José Alvalade.