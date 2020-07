Stones implora por uma última oportunidade

John Stones foi uma das grandes apostas do Manchester City em 2016. O inglês aterrizou no Etihad Stadium tudo para se tornar a referência defensiva do clube.

No entanto, foi perdendo protagonismo com o passar do tempo e, nessa temporada, foi titular em 14 dos 20 jogos que disputou sob o comando de Pep Guardiola.

De acordo com 'Sky Sports', o jogador deseja continuar no elenco e voltar a lutar pelo seu posto na zaga, mas a diretoria não descarta uma possível negociação.

Arsenal e Everton mostraram interesse nos seus serviços e até surgiram os rumores de uma possível troca entre Stones e Mason Holgate.

Decidido a convencer Guardiola, o jogador de 26 anos poderia ter uma nova oportunidade a partir da próxima temporada... tudo vai depender dessa janela de mercado.