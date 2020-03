Suárez aceita o desafio de Messi e revela apelido carinhoso do argentino!

No meio da quarentena e para promover ajuda ao pessoal de saúde para salvar o confinamento, Suárez aceitou e realizou com sucesso o desafio do papel higiênico que Messi lhe enviou.

"Já tentei umas 30 vezes, mas acho que essa é a boa, 'gordo', respondeu o uruguaio no vídeo que ele publicou em suas redes sociais, com essa mensagem endereçada ao argentino. Um apelido afetuoso pouco conhecido do camisa 10.

O atacante, depois de completar as dez embaixadinhas, sorriu para a câmera e escolheu seus indicados: Diego Godín e Steven Gerrard.