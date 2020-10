Suárez e um pesadelo chamado Bayern: 12 gols em 166 minutos!

Luis Suárez nunca vai esquecer o pesadelo vivido neste 2020 na Liga dos Campeões. Em questão de meses, o uruguaio jogou com dois times diferentes contra o Bayern de Munique, campeão da competição, e nas duas vezes foi atropelado.

Do 8 a 2 em Lisboa com o Barcelona até o 4 a 0 sofrido com o Atlético de Madrid, passou pouco tempo. Pelo menos para o uruguaio.

Suárez desfrutou de 76 minutos nos quais passou de mais para menos. Ele teve algumas chances moderadamente claras no primeiro tempo, mas o Atlético se afundou antes do intervalo após gols de Coman e Goretzka.

Os gols do francês e do alemão aumentaram para dez o número de gols sofridos pela equipe de Luis Suárez contra o Bayern, mas haviam mais dois.

Ainda antes de sua substituição, Tolisso e Coman marcaram mais dois gols para esmagar o Atlético.

Suárez, infelizmente, viu como suas equipes sofreram 12 gols do todo-poderoso rei da Europa em apenas 166 minutos de jogo.