Luis Suárez já está na Itália, mas Dzeko ameaça

A Juventus procura um atacante para acompanhar o português Cristiano Ronaldo, e Dzeko pode assinar com a equipe de Andrea Pirlo nos próximos dias, assim que a Roma concluir a chegada de Arkadiusz Milik, jogador ainda do Napoli.

O bósnio de 34 anos, que já conhece a Serie A, tem uma vantagem sobre Suárez, já que o uruguaio terá de esperar algumas semanas antes de conseguir o passaporte italiano, documento necessário para se unir ao time de Turim.

"O dia de Dzeko", é a manchete do jornal milanês 'La Gazzetta dello Sport'. A publicação garante que o jogador da Roma pode se tornar "já" o reforço do setor ofensivo procurado pelo técnico Andrea Pirlo.

O jornal romano 'Corriere dello Sport', por sua vez, garante que Dzeko quer assinar pela Juventus "antes do início da Série A", previsto para o próximo sábado.

Em meio a esse contexto, Suárez participa de uma entrevista nesta quinta-feira em Perugia para encaminhar o processo de obtenção da nacionalidade e do passaporte.

Segundo o 'Marca', a Juventus está disposta a esperar um pouco pelos documentos necessários para ele deixar de contar como extra comunitário no país.

Além disso, o atacante uruguaio, embora não esteja nos planos do técnico holandês Ronald Koeman, ainda precisa chegar a um acordo para sair do Barcelona, ​​já que seu contrato é válido até 2021.

Suárez já foi visto após o desembarque na Itália, em uma chegada do uruguaio causou grande repercussão. Ele foi acompanhado pela imprensa local, que flagrou sua saída do prédio da universidade com o diploma do idioma italiano em mãos.

Por isso, acreditam que ele tenha passado pelas provas orais e escritas que o credenciam no nível mínimo de italiano necessário para obter a nacionalidade.