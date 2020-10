Suárez tem a melhor média de gols no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid resistiu à pressão do Betis neste sábado, equilibrou o jogo e garantiu vitória com gols de Marcos Llorente e Luis Suárez na segunda etapa.

Com o resultado, o Atlético de Madrid soma onze pontos e ocupa o terceiro lugar na tabela, mas tem um jogo a menos em relação aos dois primeiros. O bom desempenho neste início de trajetória tem sotaque uruguaio.

Do dez gols marcados pela equipe de Simeone, quatro são de Suárez. Junto com Ansu Fati e Paco Alcácer, que ainda entra em campo neste domingo, ele ocupa o topo da lista de artilheiros do Campeonato Espanhol após sete rodadas.

Antes de entrar em campo contra o Cádiz, o atacante do Villarreal tinha média de um gol a cada 116 minutos. O jovem do Barcelona balança as redes adversárias a cada 78 e é superado no detalhe por Suárez, que tem média de um gol a cada 76 minutos.

Aos 33 anos, o uruguaio começa uma nova experiência e demonstra estar com o mesmo faro de gol e eficiência apresentados com as camisas de Nacional, Gronigen, Ajax, Liverpool e Barcelona.

Luis Suárez é mais um dos grandes goleadores a serem acompanhados com atenção especial nesta temporada que está apenas começando.