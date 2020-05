Suárez mostra que está pronto e marca golaço ao estilo Ronaldinho

Luis Suárez será um dos 'reforços' do Barcelona pelo retorno ao futebol. A interrupção do futebol ajudou o uruguaio a não perder tantos jogos e agora ele chegará totalmente recuperado.

O 'charrúa' deixou uma bela imagem em uma das sessões de trabalho desta semana e que o clube catalão fez questão de compartilhar em suas redes sociais. Um toque sutil, um grande gol.

Suárez deu avançou e parou para bater na bola com o lado de fora do pé, mandando para a rede depois de tocar na trave. O gol lembrou o que Ronaldinho fez no Stamford Bridge há 15 anos.