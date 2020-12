Suárez volta a dar positivo, mas não é descartado contra Bayern

Luis Suárez vai perder o jogo da Champions League contra o Bayern. Ele voltou a testar positivo, mas o Atlético de Madrid vai esperar até o último momento para descartá-lo completamente.

O Atlético joga o tudo ou nada na Europa com a visita do atual campeão, o ainda invicto Bayern de Munique. E fará isso sem dois de seus atacantes, Luis Suárez e Diego Costa.

Com o hispano-brasileiro descartado por lesão, todos os olhos se voltaram para o exame que o uruguaio fez, para saber se havia superado o coronavírus ou não.

E o resultado deu positivo. De novo. Então, Suarez continua carregando o vírus, o que o forçará a permanecer isolado até que um novo teste diga o contrário.

Mas no Atlético, como diz o portal 'Marca', eles se agarram a um fio de esperança, torcendo para um milagre. A presença do craque não será descartada até o último momento, até que seja inevitável, mas o protocolo é rígido e parece muito improvável que Suárez possa jogar contra o Bayern, porque é materialmente impossível que todas as premissas sejam atendidas para que o uruguaio se qualifique para voltar ao campo.