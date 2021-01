Supercopa da Espanha: prováveis escalações de Real Sociedad e Barcelona

A Real Sociedad de Imanol Alguacil e o Barça de Ronald Koeman se enfrentam na primeira semifinal da Supercopa da Espanha, partida que acontece nesta quarta-feira, 13 de janeiro, no estádio Nuevo Arcángel.

A equipa de San Sebastian chega ao encontro numa dinâmica negativa de resultados. Ele tem três jogos consecutivos sem vencer, enquanto os 'culés' estão cheios de gás porque vêm de três vitórias consecutivas. O objetivo não é outro senão a grande final.

Imanol Alguacil tem os seus XI em mente para tentar a surpresa, com a entrada mais provável de William José. Isak luta com o brasileiro por uma posição, enquanto Portu e Oyarzabal são mais do que fixos. Devemos destacar a presença do experiente Monreal.

Não se pode esquecer que o treinador recupera Januzaj e Illarramendi, enquanto Aritz Elustondo e David Silva estão lesionados.

Em relação ao Barça, Koeman jogará 4-3-3 e nenhuma surpresa é esperada. Lenglet retorna após cumprir uma punição contra o Granada e formará um parceiro de defesa com Araujo. O resto, será o de sempre.

A zaga da Real Sociedad terá de lidar com Griezmann, Dembélé e Messi. Pedri e De Jong, os líderes do núcleo, serão acompanhados por Busquets.

As prováveis escalações de Real Sociedad e Barcelona

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Guridi, Merino; Oyarzabal, Willian José e Portu.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann e Messi.