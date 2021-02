Tá no sangue: primo de Haaland tem números espetaculares

Haaland está impressionando o mundo do futebol com os seus gols. O norueguês já soma 27 bolas nas redes em 25 partidas e tem um grande futuro pela frente.

Parece que marcar gols está no DNA dessa família, já que o seu primo Albert Tjaaland, aos 17 anos, está sendo uma das sensações das categorias de base do futebol norueguês.

Com a camisa do Bryne FK, onde estreou aos 16 anos, Tjaaland marcou 64 gols em 37 partidas, números que se aproximam ao do primo famoso. Desde o ano passado, defende as cores do Molde.