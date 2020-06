O Real Madrid começou arrasador contra o Eibar, chegando ao intervalo com o placar de 3 a 0. No entanto, viu os adversários serem superiores e descontarem na segunda etapa.

A atuação teve uma nítida queda de desempenho do time de Zinedine Zidane, que reconheceu essa oscilação ao conversar com a imprensa na coletiva após a partida.

“Pode ser pelo 3 a 0. A primeira parte foi muito boa em tudo e talvez tenhamos relaxado um pouco no segundo tempo, mas nada a apontar em concreto. As substituições? Havia que mudar. Por exemplo, a primeira que fizemos foi porque Carvajal torceu o tornozelo. Sergio tinha queixas, e Eden porque estava há muito tempo sem jogar. São várias coisas. Tinha que fazer as 5 substituições e não acho que fosse só isso que mudou o jogo”, disse o técnico.

A 'nova normalidade'

“Isto é uma coisa completamente diferente do que vivemos antes. Temos que nos adaptar e é verdade que nós começamos muito bem o jogo, mas foi difícil na segunda parte. Estamos bem preparados, mas houve um pouco de tudo e não estivemos muito acertados. Guardo a primeira parte porque foi muito boa, muito contundente. É uma vitória importante, são três pontos importantíssimos e agora faltam 10 jogos”, analisou o Zidane.

O treinador também avaliou o futebol sem torcida. “Conhecemos a situação, é um pouco estranha para todos e os jogadores adaptam-se à situação. Acho que ainda por cima isto vai ser assim até final da temporada, assim que temos que meter na cabeça que é o que vai acontecer até ao final da temporada e temos que dar tudo por tudo em campo sem o apoio do nosso público ou o do adversário, que também pode dar força. É assim”, comentou.

Hazard e Benzema

O francês também falou específicamente sobre a substituição de Hazard, que vinha de quatro meses em recuperação de lesão. “Não posso dizer que estava combinada (a substituição). Sabia que a Hazard lhe faltaria seguramente um pouco de ritmo se jogasse todo o jogo. Disputou uma hora, bem ainda por cima, e pelo toque, foi melhor assim. Sofreu uma pancada, um susto, mas isso é o futebol. Ele estava bem ao intervalo, estava contente e não tem medo. Está contente com o que fez e nós contentes com o seu trabalho e o de toda a equipe”.

“Não conheço a dieta. Benzema sempre se cuida muito como a maioria dos jogadores a este nível. Está bem fisicamente, contente por poder voltar a jogar outra vez e é verdade que está em forma. Que continue assim, que precisamos dele”, avaliou Zidane.

Rodrygo, Mendy, Carvajal e Asensio

“Rodrygo é um jogador do Real Madrid. Tenho 23 disponíveis, tenho que escolher e são decisões de cada jogo que temos que ter. Com Mendy foi por causa do que aconteceu a Carvajal. Já jogou nesta posição no passado, conosco não, e é uma posição na qual pode jogar pois não tem problemas com o pé direito. É uma escolha depois da lesão de um jogador”, falou o treinador.



“Estamos contentes por ter Marco à disposição e vamos pouco a pouco. Temos muitos jogadores, Asensio está bem e vai ser utilizado. Hoje não pôde ser, mas há outros jogos e ele tem que estar preparado como todos os jogadores. Conto com ele”, declarou Zidane.