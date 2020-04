'Tardelli é o mesmo jogador, mas não é o mesmo atleta', diz Leão

Treinador de Diego Tardelli durante a primeira passagem do jogador pelo Atlético-MG, Emerson Leão foi convidado da TV Galo para um bate-papo sobre a história do clube. Ao longo da conversa, o ex-goleiro aproveitou para mandar uma dica para Jorge Sampaoli, que vai treinar o atacante em sua terceira passagem pela equipe mineira.

Na live, o ex-goleiro afirmou que exigia muito do jogador na época, mas acredita que Sampaoli deva fazer diferente. "Fala que o Tardelli precisa jogar. Não vai querer fazer aquilo que eu fiz com o Tardelli aquela vez, exigia o máximo dele no treinamento, pra ele dar o melhor no jogo. Não. Agora, o Galo tem que tomar cuidado para não desgastá-lo na hora errada", disse.

A justificativa para o conselho é o fato de Leão achar que o atacante ainda é o mesmo jogador, mas que não tem mais o mesmo físico que tinha em 2009, quando estava com 23 anos. "O Tardelli é o mesmo homem, é o mesmo jogador, mas não é o mesmo atleta", constatou.

Garantindo que o camisa 9 tem muito a ofertar para a equipe alvinegra, Leão lembrou dos tempos em que treinava o jogador: "foi uma ano maravilhoso". Apesar do carinho que tem pelo atacante que o chama de pai, o treinador também enfrentou problemas com Tardelli: "Nós todos temos um carinho muito grande por ele, mas cansamos de puxar orelha dele também", se referindo à postura extra campo do jovem jogador atleticano, que foi uma aposta do Galo, ao ser contratado em um momento em que era "descartável" no Flamengo, como lembrou Leão.

Leão foi o primeiro comandantes de Tardelli ao longo de sua história no Galo. No início de 2020 o atacante foi anunciado como reforço para Atlético-MG na temporada, depois de ter perdido a disputa em 2019, quando o jogador acabou indo para o Grêmio. Em suas três temporada defendendo o clube mineiro, o camisa 9 soma 214 jogos disputados e 102 gols marcados.