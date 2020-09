Telles, chateado com o Porto por não facilitar sua saída ao United. EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Alex Telles teria decidido deixar o Porto. Porém, para ir ao manchester United como é seu desejo, entas as duas entidades precisam chegar a um acordo e isso, pelo menos no momento, está complicado. O zagueiro estaria chateado com o clube por não facilitar sua saída para a Premier League.