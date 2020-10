Ter Stegen e seu objetivo: o 'Clásico' contra Real Madrid

Ter Stegen está focado em dois aspectos importantes para sua carreira esportiva. Uma delas é a renovação, que está quase pronta e o Barcelona espera o momento de anunciar o acordo com o goleiro.

Mas o segundo é fundamental para ele e para a equipe de Ronald Koeman, e é essencial ter um dos melhores goleiros do mundo no gol. O alemão continua a se recuperar de seus problemas no joelho e marcou uma data para retornar.

Apesar de ter tido uma inflamação, conforme relatado por 'AS' no final de setembro, parece que o processo continua muito positivo e ele se sente cada vez melhor.

O 'Mundo Deportivo' indicou que Ter Stegen está de fora do jogo contra o Getafe e também contra o Ferencvárosi, mas pode chegar a jogar cinco dias depois.

O que Ter Stegen quer é estar totalmente à disposição de Ronald Koeman no dia 25 de outubro, dia em que o inédito 'Clásico' desta temporada será realizado sem público no Camp Nou.