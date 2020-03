Ter Stegen no 'Clásico': deu mais passes que Ramos, Vinicius, Griezmann...

Marc-André Ter Stegen não guardará uma boa lembrança do segundo 'clásico' desta temporada 2019-20. O Barcelona perdeu e o goleiro assistiu impotente os dois gols merengues, depois de ter sido decisivo em um chute incrível de Isco.

O alemão, é claro, não esquecerá o jogo facilmente, porque entrou muito no jogo. Fruto também da maneira diferente de jogar entre merengues e culés, sua participação foi muito importante para o Barça.

Ter Stegen deu 41 passes no jogo, contra apenas os 18 que Thibaut Courtois entregou em todo o confronto. O goleiro do Barcelona, ​​sem ir além, deu mais passes do que Griezmann, que saiu de campo aos 81 minutos, com apenas 32 passes para seus companheiros de equipe.

O goleiro também deu mais passes que Sergio Ramos (36) ou Vinicius (33), grande estrela do jogo, mas que explorou suas virtudes como técnico e não passou muito para outros membros do primeiro time merengue.

Embora Ter Stegen sempre tenha sido o primeiro argumento do Barcelona para criar jogos, não estava de todo certo. Ele terminou o jogo com 85,4% de sucesso no passe. Dados que falam bem da pressão avançada dos de Zidane, que obrigaram Marc-André a se arriscar com o passe longo em muitas ocasiões.

E se o alemão se destacou no passe, o mesmo não se pode dizer de Nélson Semedo. O português terminou jogo com apenas 77,6% de sucesso. Números que, sem dúvida, entram em confronto com o jogo de toque necessário para ter sucesso como jogador do Barça.