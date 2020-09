Terceiro caso de Covid-19 em sequência liga alerta no Flamengo

Nesta sexta-feira (04), o Flamengo informou que o goleiro Diego Alves testou positivo para a Covid-19. O atleta foi afastado imediatamente e encontra-se em quarentena. Este, no entanto, foi o terceiro caso no futebol profissional do clube em menos de uma semana. César e o preparador físico Betinho foram diagnosticados anteriormente.

A situação liga um sinal de alerta no Flamengo, que depois de confirmar o caso de Betinho, na semana passada, já esperava por outros contaminados, o que se confirmou com César, nas vésperas do jogo contra o Bahia. Na última sexta-feira (28), um dia antes do resultado positivo do preparador físico, o elenco profissional teve uma "confraternização" depois do treino no Ninho do Urubu.

Desde maio, o Flamengo vem seguindo um protocolo de testagem massiva, além disso os atletas e a comissão também são submetidos aos exames feitos pela CBF, antes dos jogos do Campeonato Brasileiro.

Segundo os procedimentos do departamento médico do clube, Diego Alves ficará em quarentena por 10 dias, depois realizará novo exame para saber se estará apto a voltar aos treinos e jogos. Isso pode afetar a participação do goleiro no retorno da Copa Libertadores da América, já que o Flamengo encara o Dell Valle no dia 17 de setembro, em Quito. Cesar deve estar à disposição.

Sem Diego Alves e César, Gabriel Batista deve ser novamente o dono do gol Rubro-Negro neste sábado (05), diante do Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O garoto Hugo, de 21 anos, também fica à disposição de Domènec Torrent.