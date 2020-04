Pelé explica porque não jogou no Real Madrid

Pelé, o Rei do futebol, lembrou da chance que teve de se mudar para o Santiago Bernabéu em entrevista à revista 'Madridista Real' e justificou sua escolha por permanecer no futebol brasileiro.

"O desejo de ficar em casa foi maIor. Teria sido incrível jogar no Real Madrid, mas não me arrependo de ficar e jogar minha carreira no Santos", explicou.

Além disso, Pelé falou de outras glórias de Madri, como os anos em que o protgonista era Alfredo di Stéfano: "Ele poderia muito bem ter sido o jogador mais completo da época. Ele foi fantástico. É uma pena que não haja vídeos suficientes de suas performances, ele certamente seria mais popular. Ele é um dos parâmetros para o que é considerado o melhor", contou.

Ele também teve boas palavras para o treinador Zidane: "Ele tem muita sorte de ter tanto sucesso dentro e fora de campo. Não é fácil. A pressão para vencer faz parte da história do Real Madrid e é uma expectativa para todos os treinadores. Acho que isso ele fez um trabalho exemplar ".

Sobre as jovens promessas brasileiras, Vinicius e Rodrygo, ele também teve elogios: "Eles são parte do futuro do Brasil. Ambos estão sob muita pressão, acho que estão lidando bem. Penso que ambos irão continuar crescendo em Madrid. Suas atitudes e ética no trabalho vão determinar seus sucessos. Ambos são capazes de grandes coisas".