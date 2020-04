Teste de COVID-19, sem banho, com máscaras e em grupo de seis

O 'AS' teve acesso ao protocolo que o Conselho Superior de Esportes enviou ao Ministério da Saúde para treinar novamente, um documento dividido em várias etapas de uma semana e projetado para retornar à competição entre 5 e 12 de junho.

Apesar de haver clubes como o Real Madrid com sérias dúvidas sobre o retorno da LaLiga, a verdade é que as equipes já têm em mãos as medidas rigorosas a serem seguidas para evitar qualquer tipo de contágio durante o treinamento.

Uma das equipes que já começou a trabalhar nisso é o Barça, que fará até cinco testes em sua equipe antes de determinar se está em condições de treinar novamente.

Mas, focando no protocolo CSD, ele consiste em seis fases, a primeira das quais começa com o conhecido teste COVID-19, que será realizado no carro de cada pessoa 72 horas antes de cada sessão de treinamento, um veículo no qual apenas o jogador pode entrar e o qual será desinfetado.

Quanto ao segundo passo, todo o pessoal deve chegar às instalações em intervalos de dez pessoas no máximo, e com máscaras e luvas, sem poder usar o chuveiro das instalações.

Um vestiário no qual, como detalha o terceiro passo, não pode haver mais do que dois jogadores e no qual nenhum alimento, apenas água engarrafada, será permitido.

A quarta fase especifica que o treinamento em campo será dividido em grupos de seis a oito jogadores, com não mais de dez pessoas em campo.

O trabalho será realizado em confinamento e fechado para o exterior na última semana antes de começar a competir, como especifica o quinto ponto, enquanto a última indicação é a repetição do teste de coronavírus durante todas as etapas do protocolo para controlar tudo. momento o estado de saúde dos jogadores.