'The Athletic': o Liverpool cogitou Umtiti em janeiro

As lesões de Virgil van Dijk e Joe Gomez deixaram o Liverpool numa posição muito delicada. Economicamente não havia muito a oferecer e Jürgen Klopp parecia resignado, mas no último minuto chegaram duas contratações.

Ben Davies e Ozan Kabak foram os escolhidos. O primeiro, um zagueiro do Preston North End que chegou por dois milhões de euros. O segundo, uma jovem promessa que brilhou no Schalke 04, que concordou em cedê-lo por empréstimo com opção de compra.

No entanto, a lista do Liverpool era longa e havia alguns nomes inesperados. Entre eles, o do zagueiro do Barcelona, ​​Samuel Umtiti, como abordado pelo 'The Athletic' e repetido por 'Liverpool Echo'.

Ao que parece, os 'reds' estudaram a incorporação do francês, a quem a diretoria do Barcelona procurava um empréstimo apesar das poucas opções na zaga. No final conseguiu jogar, mas talvez a sua saída tivesse dado luz verde à chegada de Eric García.

No entanto, seria o próprio Umtiti quem teria rejeitado a opção de ir para o Liverpool. Já no verão passado ele se recusou a sair e não quis deixar o Camp Nou em janeiro, preferindo esperar até junho para decidir qual é o seu futuro.

A recusa do campeão mundial veio uma semana antes do fechamento do mercado. Ele foi uma das diferentes opções que o Liverpool cogitou, como a de Issa Diop, mas no final Davies e Kabak prevaleceram.