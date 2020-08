Thiago Alcântara, formado nas categorias de base do Barcelona, estreou em 2009 pelo Campeonato Espanhol contra o Mallorca. Uma presença de destaque que foi aumentando com o tempo.

Em 2013 deixou o gigante catalão, ​​onde sempre foi visto como um futuro substituto de Xavi Hernández. Hoje, ele está soma sete temporadas no Bayern de Munique e tem 29 anos. Reviva no vídeo um dos gols do jogador vestindo a camisa do Barcelona.