Thiago Galhardo: gols, times, idade e mais do artilheiro do Internacional

O ano de 2020 tem reservado muitas surpresas em todos os setores da sociedade mundial. No mundo particular do futebol brasileiro, uma das maiores surpresas que vem ganhando cada vez mais moral é Thiago Galhardo. O atacante do Internacional é o artilheiro do Brasileirão e já é até pedido para integrar o grupo da seleção brasileira. Com grande parte da carreira longe dos holofotes principais, Galhardo se tornou um dos principais nomes do futebol atual do Brasil nesse atípico ano.

Thiago Galhardo do Nascimento Rocha, ou apenas Thiago Galhardo, é mineiro nascido em São João Del Rei, cidade histórica de Minas Gerais. Galhardo veio ao mundo em 20 de julho de 1989 e nesse ano completou 31 anos de idade.

Galhardo comemora gol no Gre-Nal

O atacante é um daqueles famosos exemplos de "nômades da bola". Em nove anos e alguns meses de carreira profissional, Galhardo passou por nada menos que 15 clubes de futebol.

Sua carreira começou no Bangu, em 2011. Pelo time carioca, ele foi emprestado algumas vezes e passou por Botafogo, Comercial-SP e América de Natal, até ser vendido para o Remo, em 2013.

Ele ficou um ano no time paraense e foi negociado com o Boa Esporte, de Minas Gerais, depois foi para o Brasiliense e Madureira, até chegar, em 2015, ao Coritiba. No Coxa Branca ele foi emprestado mais vezes e atuou pelo Red Bull Brasil, Ponte Preta e pelo Albirex Niigata, do Japão.

Quando retornou ao Brasil após o fim de sua passagem pelo futebol japonês, Galhardo foi comprado pelo Vasco da Gama, em janeiro de 2018. Ele jogou aquele ano no Gigante da Colina e foi negociado com o Ceará em abril de 2019.

Ao lado de Yago Pikachu e Marrony, Galhardo comemora gol do Vasco, em 2019

Thiago atuou pelo Vozão durante o ano passado e foi contratado logo nos primeiros dias de janeiro de 2020 pelo Inter. Embora sua temporada no time cearense tenha sido boa (12 gols em 34 jogos), foi no Colorado que ele alcançou o status de matador do futebol brasileiro, já ultrapassando a marca obtida no alvinegro do Ceará. Em 10 meses de Internacional, Galhardo participou de 32 jogos e balançou as redes 17 vezes, com uma média de mais de 0,5 gol por jogo.

Até 11 de outubro de 2020, Galhardo conta com números discretos em sua carreira no geral. Ele, que pode jogar como meia-atacante ou como centroavante, fez 319 jogos e fez 65 gols, em nove anos de carreira. A primeira vez que Galhardo marcou mais de sete gols em uma temporada foi pelo Ceará, em 2019, quando fez 12 gols. O camisa 17 do Colorado ainda não conquistou nenhum título pelos clubes que passou.

Com 12 gols no Brasileirão 2020, que está apenas na 14ª rodada, Galhardo caminha a passos largos para superar a marca de Leandro Damião, que fez 14 gols em 2012, e se tornar o maior artilheiro do Inter na década do campeonato brasileiro.

Aos 31 anos, Galhardo já faz planos para o fim de sua carreira. Em entrevista ao "Bola da Vez", da ESPN Brasil, o atacante revelou que tem mais cinco anos pela frente como jogador profissional.

"Eu sou muito grato ao futebol por tudo que me deu. Por poder dar uma vida tranquila aos meus pais, aos meus filhos. Mas tem coisas que não vão voltar e que são mais importantes, como o tempo com meus filhos. Eu não tenho tempo para aniversários, para várias datas festivas. E eu quero aproveitar isso ainda, então minha carreira está planejada e ela se encerra no dia 31 de dezembro de 2025, quando eu tiver 36 anos, independentemente de onde eu estiver jogando", declarou Galhardo.

Galhardo, aliado a Eduardo Coudet, é a principal esperança colorada para voltar a conquistar títulos de relevância. Perto dos líderes do Brasileirão e classificado para as oitavas de final da Libertadores, o atacante é só mais um exemplo das voltas loucas que o mundo do futebol proporciona e que a maturidade pode ser um grande aliado na consolidação da carreira, mesmo que após os 30 anos.

Nesse domingo (11), Galhardo deve entrar em campo mais uma vez. O Internacional recebe o Athletico Paranaense no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão, às 20h30 (de Brasília).