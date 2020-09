O Vasco da Gama teve muitas chances, mas não conseguiu o resultado positivo na 11º rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A derrota para o Coritiba deixa o time carioca com 17 pontos na 5ª posição.

Após a partida, Thiago Kosloski, auxiliar técnico do Gigante da Colina, analisou a partida e alertou sobre as oportunidades desperdiçadas por seus jogadores - confira a entrevista no vídeo.