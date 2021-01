Com a vitória no fim de semana, o Sport chegou a 35 pontos e está empatado com Vasco e Fortaleza, todos a três pontos do Bahia, que abre o G4.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Thiago Neves. Ele marcou um golaço de bicicleta contra o tricolor baiano e pediu regularidade para a reta final do Brasileirão.

O Leão da Ilha volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Flamengo pela 33ª rodada.