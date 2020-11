Thiago Silva: 'segredos' da boa forma, aulas de inglês e mais

Após oito anos em Paris, defendendo o PSG, Thiago Silva se mudou para Londres e hoje defende a camisa do Chelsea. Neste novo capítulo de sua carreira, o zagueiro brasileiro conta com o apoio fundamental de sua família para ter sucesso nos Blues e, consequentemente, seguir como uma referência na seleção brasileira.

Em oito jogos com o novo clube, Thiago Silva saiu de campo sem sofrer gols em seis oportunidades. No duelo contra o Sheffield, até fez gol e mesmo com pouco tempo no Stamford Bridge, o brasileiro é visto como um líder no elenco.

Fluente em francês, Thiago Silva agora dedica parte de seu tempo para aprender inglês, como conta sua esposa, Isabelle, em entrevista exclusiva para a Goal França. Aos jornalistas Benjamin Queiroz e Nizaar, Isabelle comentou sobre a adaptação na nova cidade, segredos sobre a boa forma do marido e como os filhos do casal estão lidando com a nova rotina.

Como está a adaptação em Londres?

Isabelle Silva: A adaptação está indo muito bem. Estamos muito felizes por estar aqui, embora eu esteja um pouco triste por não estar aproveitando a vida em Londres ao máximo por causa da Covid. Na verdade, saímos duas vezes em família até agora: uma para o boliche e outra para comer. Essas são as únicas duas vezes que nós saímos de casa em Londres. Espero que seja diferente em algumas semanas ou talvez alguns meses.

Thiago Silva vem fazendo uma série de boas partidas desde sua chegada ao Chelsea. Ele até já fez um gol. Você está orgulhosa dele?

Estou muito orgulhosa. Thiago é muito profissional. Quando que ele diz que vai fazer algo, ele dá tudo de si. Ele não deixa nada ao acaso para ser eficiente. Eu conheço bem meu marido e tenho certeza de que ele terá sucesso no Chelsea como teve sucesso em Paris.

Muitos jogadores se lesionaram desde o reinício do futebol, mas Thiago continua em boa forma, apesar dos 36 anos. Qual é o segredo dele?

Quando chega a idade, é preciso ter mais cuidado, mas ele dá muita ênfase à dieta e aos exercícios. Nem sempre é fácil acompanhá-lo. Procuro comer bem como ele, não bebemos refrigerante. Fazemos os exercícios juntos, ele me ajuda também. Mas em casa ainda faz coisas bastante leves, não é nada extraordinário porque já tem muito treino no clube.

Onde você está aprendendo inglês?

No momento, só as crianças falam inglês muito bem, mas estou tentando. Thiago também (risos). Ele não tem muito tempo para estudar, mas tem uma professora que o ajuda nas horas vagas. Não é um idioma difícil, você só tem que praticar e acho que em um mês ele já terá feito um bom progresso.

Isso importante para você?

Sim, isso é importante. Ainda é melhor quando você fala o idioma, em vez de pedir a outra pessoa para traduzi-lo. Também para o Thiago é importante dentro de campo.

Seus filhos Iago e Isago entraram nas categorias de base do Chelsea. Como eles estão nesta nova vida?

Não mudou muito para eles. O sistema continua o mesmo na escola, o idioma também porque eles já estavam na escola americana em Paris. Trouxemos muitas coisas de nossa casa em Paris para que não mudasse muito para eles. Eles estão longe de seus amigos, mas com o WhatsApp eles podem conversar uns com os outros. As crianças estão bem, adoram a nova escola, os novos amigos e tudo vai muito bem.

E você, sente muita falta de Paris?

Estou muito feliz por estar em Londres. É uma bela cidade e espero conhecer mais. Mas Paris é Paris. É especial. Somos franceses [Thiago Silva e sua família têm cidadania francesa], então Paris estará sempre em nossos corações.

Você ainda mantém contato com ex-jogadores como Marquinhos ou Neymar, por exemplo?

Thiago, sim, porque eles jogam juntos na seleção então é mais fácil. Mas ele ainda tem contato com outras pessoas também, como Marco Verratti ou Angel di Maria. Eles jogaram muito tempo juntos, então mantém contato.

Thiago Silva jogou oito anos no PSG. Que lembranças você guarda desses oito anos e vai voltar a cidade?

Ah sim, sempre. Voltarei porque amo Paris, amo minha cidade. Deixei muitos amigos em Paris e tenho muitas boas lembranças de ver que o Thiago teve seus principais títulos por lá. É difícil escolher apenas um, mas chegar à final da Champions League foi especial. Não vencemos, mas foi muito especial para nós.