Thiago Silva tem Milan e Fluminense no horizonte após PSG

Após oito temporadas a serviço do Paris Saint-Germain, Thiago Silva começa a pensar no futuro em outro clube – uma vez que seu contrato com o time francês expira em poucos meses. E, segundo o site italiano Tuttosport, a preferência do zagueiro seria por duas equipes onde virou ídolo: Milan e Fluminense.

Campeão da Copa do Brasil em 2007 pelo Tricolor Carioca, Thiago chegou a dizer, em live feita no Instagram, que sonha em retornar para as Laranjeiras.

“Em um dos momentos mais difíceis da minha vida o Fluminense abriu as portas para mim. E eu sou muito grato. Essa gratidão está acima de qualquer coisa. Não sei quando ainda, mas eu penso, sim, em voltar e vestir essa camisa novamente”, disse em conversa com Caio Ribeiro, comentarista do Grupo Globo.

O problema de um eventual retorno ao Flu, contudo, seria o seu salário. Hoje, o Tricolor não teria condições de arcar com os altos vencimentos do jogador de 35 anos.

Quem também tem a preferência inicial de Thiago é o Milan. O zagueiro vestiu a camisa dos Rossoneri por três temporadas, entre 2009 e 2012, fazendo parte do time que conquistou, em 2010-11, o último título italiano pelo clube. As atuações seguras também lhe renderam idolatria em Milão.

Sem dar muitas informações sobre o futuro de Thiago, Paulo Tonietto, empresário do atleta, fez questão de deixar as portas abertas para um eventual retorno ao futebol italiano.

“No futebol tudo é possível, mas temos que esperar, por causa da pandemia, para ver o que vai acontecer. Ele tem uma admiração muito grande pelo Milan, foram anos que marcaram sua carreira. Ele sabe do grande carinho dos torcedores”, disse ao Milannews.