Aos 31 anos, Thomas Müller é o maior campeão alemão de todos os tempos. Além de vestir, desde as categorias de base, a camisa do gigante da Baviera, viveu uma época gloriosa com a seleção.

Confira no vídeo acima momentos marcantes do atacante, que já acumula 27 títulos até a temporada de 2019/20 entre competições disputadas pelo Bayer de Munique e pela Alemanha.