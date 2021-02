Thomas Tuchel se empolga com Mbappé no PSG: "É um tubarão"

Mesmo depois de ter sido demitido do PSG e acertado com o Chelsea, Thomas Tuchel não deixou de acompanhar seu ex-time. O técnico, inclusive, segue encantado com o futebol de Kylian Mbppé, joia francesa que treinou durante seu tempo em Paris.

Algumas críticas estavam sendo direcionadas a Mbappe. O jovem jogador francês até passou por um período meio instável, mas já voltou ao seu normal, e fez questão de mostrar isso com uma atuação de gala na Liga dos Campeões.

Autor de três dos quatro gols da goleada do PSG para cima do Barcelona, Camp Nou, Mbappé mostrou que pode assumir o papel de protagonista na ausência de seus parceiros Neymar e Angel Di Maria - ambos lesionados -, e o fez justamente quando era mais necessário. As características que o fizeram se destacar no Mônaco estão de volta: velocidade e precisão.

Depois de treinar na fase de grupos da Champions League, Tuchel foi mandando embora do PSG e assumiu o Chelsea, que também está na briga pelo título europeu. Ainda assim, o alemão parece ligado no que acontece com seu ex-time e com seus ex-atletas. O técnico, que diziam não ter uma relação muito boa com Mbappé, rasgou elogios ao atacante francês.

"Marcar três gols no Nou Camp é uma mensagem. É isso que ele exige de si mesmo. É o seu potencial, o que ele tem nele. Ainda é jovem, tem fome. Ele é um tubarão na forma como pensa", admitiu o alemão à BT Sport. "Ele quer agarrar tudo o que pode".

"Essa é a mentalidade que ele precisa em sua maneira mais positiva, porque ele é um bom rapaz. Em particular, ele é uma pessoa super legal, super inteligente, super engraçada. Mas uma vez no campo, ele é um tubarão. E isso é o que são os grandes. Se você colocar seu dedo mindinho na água, eles estão vindo! É Kylian", disse o treinador.

A atuação excepcional de Mabppé contra o Barcelona foi imprescindível para a vitória francesa por 4 a 1 que colocou o PSG em boa vantagem para o jogo de volta das oitavas de final das Champions, em casa. O Chelsea, de Tuchel, também fez seu papel como visitante, e saiu na frente do Atlético de Madrid pelo placar de 1 a 0.