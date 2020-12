Tigres e Los Angeles disputarão a final da Concachampions

A Champions League da Concacaf está a uma partida de conhecer o campeão da edição de 2020. O torneio já tem seus dois finalistas: Tigres e Los Angeles FC.

O time mexicano enfrentará sua quarta final nos últimos cinco anos e chegou à decisão graças à vitória por 3 a 0 sobre o Olimpia (Honduras), com uma grande atuação de André-Pierre Gignac, autor de dois gols.

A equipe dos Estados Unidos garantiu a classificação ao derrotar o América (México) por 3 a1. O craque do time, Carlos Vela, também foi o destaque do jogo com dois gols.

A decisão será realizada em jogo único, em Orlando, e está marcada para a próxima quarta-feira (23). O Monterrey (México) é o atual campeão. O novo vencedor terá vaga garantida no Mundial de Clubes, marcado para fevereiro de 2021.