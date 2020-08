"Tivemos um pouco de sorte, mas foi merecido", diz Tuchel

Thomas Tuchel sofreu um bocado desde o seu 'banquinho' na área técnica. O treinador do PSG via o seu time ser eliminado, mais uma vez, da Champions até que Marquinhos e Choupo-Moting garantiram a virada nos acréscimos.

"Esta é uma temporada histórica, com quatro títulos e agora uma semifinal da Liga dos Campeões. Não vamos esquecer este aniversário. Duvidei da vitória até os 44 minutos do segundo tempo, sou sincero. Mas sempre sentimos que podíamos marcar. Disse aos meus assistentes que se empatássemos, venceríamos o jogo", disse o treinador ao final da partida.

Neymar chamou a responsabilidade e carregou o time nas costas até a entrada de Mbappé no segundo tempo. Os dois juntos desequilibraram e agora o time parisiense aguarda o vencedor de RB Leipzig e Atlético de Madrid.

"Fizemos um jogo muito bom e a classificação é merecida. Tivemos um pouco de sorte com os gols tardios, mas se tivermos em conta o jogo todo, é merecido. Os jogadores do banco que entraram foram excepcionais, com um excelente estado de espírito", completou.