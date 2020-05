'TMW': Barça poderia vender Dembélé por 42 milhões

Ousmane Dembélé deixou o Borussia Dortmund aos 20 anos para pisar o Camp Nou como uma jovem promessa do presente e do futuro. Duas temporadas e meia depois, o francês não teve o desempenho esperado.

As lesões diminuíram o que parecia ser uma corrida brilhante e nesta temporada seus únicos nove jogos e seu único gol encheram a diretoria do Barça de dúvidas. No momento, o clube ainda está decepcionado com ele, porque o jogador não está cumprindo os prazos de recuperação.

De acordo com os resultados de uma ressonância, a melhora de Dembélé não é o que deveria ser, então seu retorno para a Liga dos Campeões é complicado, como o jornal 'AS' indicou. Esses testes podem ter o peso necessário para empurrar o 'Mosquito' para a porta de saída.

De fato, o portal 'TMW' disse que o Barcelona estaria disposto a colocar Dembélé na próxima janela para reduzir consideravelmente a massa salarial e se livrar de um salário importante, já que ele recebe dez milhões de euros por ano.

O que é surpreendente é a quantidade, desesperada, de qualquer forma, que o clube catalão teria colocado, como o jornal mencionado acima, por sua assinatura: 42 milhões de euros.

Nesse caso, o Paris Saint-Germain iria com tudo para cima do jogador, já que o jogador é do gosto do clube parisiense e do diretor esportivo Leonardo.